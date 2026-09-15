Rescatan a tres perros durante cateo por maltrato

MONCLOVA, COAH.- Un pitbull y dos perros chihuahua fueron rescatados durante un cateo realizado por autoridades de los tres órdenes de gobierno en un domicilio de la colonia 2 de Abril, luego de una denuncia por presunto maltrato animal difundida en redes sociales.

El operativo se realizó la tarde de este martes en la vivienda ubicada en la calle Fresno número 1510, donde, de acuerdo con el reporte ciudadano, los animales permanecían en el patio expuestos a las altas temperaturas y aparentemente sin agua ni alimento.

Condiciones de los Animales Rescatados

Personal de Bienestar Animal obtuvo una orden judicial para ingresar al inmueble y verificar las condiciones en las que se encontraban los perros.

En el despliegue participaron elementos de la Policía Municipal, detectives de la Agencia de Investigación Criminal, encabezados por el supervisor regional Roberto Torres Ríos, así como agentes de la Policía Estatal Coahuila, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional.

Al ingresar, los agentes encontraron la vivienda sin personas en su interior y realizaron una inspección de las diferentes áreas para descartar la presencia de más animales en situación de riesgo.

Los tres perros fueron localizados en el patio, debajo de una estructura improvisada de lámina y sujetos con cadenas. El inmueble también era utilizado aparentemente como taller de carpintería y contaba con materiales y herramientas.

Durante la revisión, las autoridades no localizaron recipientes con agua ni alimento destinados a los animales.

Personal de Bienestar Animal liberó a los perros y los colocó en transportadoras para trasladarlos a un sitio seguro, donde permanecerían bajo resguardo mientras se determina su situación.

Uno de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando liberaron al pitbull. El animal se acercó a una integrante de Bienestar Animal y le lamiió el rostro, en una escena que conmovió a quienes participaron en el rescate.

Reacciones de la Comunidad

Al finalizar el cateo, las autoridades colocaron sellos de aseguramiento en los accesos del domicilio, mientras continúan las investigaciones derivadas de la denuncia por presunto maltrato animal.

El operativo generó expectación entre vecinos de la colonia 2 de Abril, quienes observaron el despliegue de las corporaciones y el rescate de los tres seres sintientes.