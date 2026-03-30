Accidente vial en Monclova: Mazda y Volkswagen chocan por desobedecer semáforo

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente vial se registró la noche de ayer en el transitado cruce de los bulevares Harold R. Pape y Francisco I. Madero, donde la imprudencia de un automovilista que ignoró la luz roja del semáforo terminó por desencadenar un fuerte choque, en el que el auto del responsable se subió a la plaza de los Bomberos.

El presunto responsable fue identificado como Jesús Rivera, quien conducía un Volkswagen. Al arribar al crucero, el automovilista decidió continuar su marcha sin respetar la señal restrictiva, atravesándose en el camino de una camioneta Mazda color negro, que era manejada por Ricardo Torres y que circulaba con la preferencia de paso sobre el bulevar Pape.

El accidente y sus consecuencias

La Mazda recibió el impacto de lleno en su parte frontal, quedando ambas unidades con severos daños y generando un notable caos vial en la zona.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron para revisar a los conductores, quienes presentaban golpes leves y visible crisis nerviosa por el estruendo del choque. Tras su valoración, se determinó que ninguno requería traslado a un hospital.

Acciones de las autoridades

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento y efectuaron el peritaje correspondiente, confirmando que la causa del siniestro fue la falta de respeto a la luz roja por parte del conductor del Volkswagen.

El tráfico permaneció parcialmente bloqueado durante varios minutos mientras se realizaban las diligencias y el retiro de los vehículos dañados.