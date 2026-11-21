MONCLOVA, COAH.- Un intento de rebase terminó en un aparatoso choque sobre el bulevar Harold R. Pape, donde un motociclista se impactó contra un automóvil eléctrico y quedó con uno de sus pies atrapado entre ambas unidades, la noche de este viernes.

El percance ocurrió minutos antes de las 20:00 horas, a la altura de la colonia 5 de Abril, cuando Gael Castro, de 22 años, circulaba en una motocicleta Kurazai negra y, al aproximarse al cruce con la calle El Álamo, intentó pasar por un costado de un BYD Dolphin Mini negro, modelo reciente.

El automóvil eléctrico era conducido por Jaciel Barrón, de 37 años, quien se encontraba detenido ante la luz roja del semáforo y viajaba acompañado de su sobrina con dirección al Paseo Monclova.

Sin embargo, durante la maniobra, el motociclista terminó chocando contra la parte posterior lateral derecha del vehículo, provocando que su pie quedara prensado entre la motocicleta y la carrocería del automóvil. Además, presentó un golpe en una de sus piernas.

Intervención de los servicios de emergencia

La situación requirió la intervención de paramédicos del departamento de Bomberos, quienes acudieron para auxiliar al joven y realizar una valoración de sus lesiones. Aunque el accidente fue aparatoso, estas no fueron consideradas de gravedad.

Elementos de las autoridades municipales también se presentaron en el lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Causas del accidente

De acuerdo con las primeras investigaciones, el motociclista habría provocado el accidente al no mantener una distancia adecuada y realizar una maniobra de rebase sin las debidas precauciones, cuando el automóvil permanecía detenido ante el semáforo.

Las autoridades se encargarían de establecer formalmente las responsabilidades por los daños ocasionados en el percance.