DE LA NOTA:

Monclova, Coah.- Entre automóviles que circulaban por la calle y con el riesgo de sufrir un accidente, varias estudiantes de la Escuela Secundaria Federal número 2 fueron captadas protagonizando enfrentamientos a golpes, cuyas imágenes comenzaron a difundirse en redes sociales y generaron una ola de cuestionamientos.

Violencia entre estudiantes en plena vía pública

Los videos, que habrían sido grabados durante la noche por los propios compañeros de las adolescentes, muestran cómo las jóvenes recurrieron a las agresiones físicas para resolver sus diferencias, sin considerar que la pelea se desarrollaba en plena vialidad.

Según la información que ha trascendido, las involucradas serían alumnas del turno vespertino. En una de las grabaciones aparecen dos estudiantes intercambiando golpes sobre la calle, mientras los conductores que transitaban por el sector tenían que esquivarlas.

El enfrentamiento ocurrió cerca del camellón central, cuya estructura representaba otro riesgo para las participantes, pues una caída podría ocasionarles lesiones. A esto se sumaba la posibilidad de que algún automovilista no alcanzara a frenar y terminara arrollándolas.

En las imágenes también quedó registrada la reacción de los adolescentes que observaban. Algunos alentaban a las jóvenes para que continuaran agrediéndose, mientras otros trataban de intervenir para separarlas.

Reacciones en redes sociales y responsabilidad parental

La difusión del material provocó comentarios de rechazo entre usuarios de redes sociales, quienes reprobaron que los conflictos escolares llegaran a ese extremo y, sobre todo, que se desarrollaran en un espacio donde las estudiantes no solamente ponían en riesgo su integridad, sino también la seguridad de quienes circulaban por la zona.

Las escenas también pusieron sobre la mesa la importancia de que madres y padres de familia estén al tanto de las actividades de sus hijas, de las personas con quienes conviven y de cualquier problema que pueda agravarse si no se atiende oportunamente.

Una discusión entre compañeras puede terminar en lesiones y consecuencias para todas las involucradas; sin embargo, cuando la violencia se traslada a una calle con tránsito vehicular, el peligro deja de ser exclusivo de quienes participan en la riña.

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente si las autoridades educativas o alguna corporación de seguridad tomaron conocimiento de los hechos, ni si la dirección del plantel aplicará alguna medida relacionada con las estudiantes involucradas.