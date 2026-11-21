MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía una sencilla maniobra para sacar su automóvil del estacionamiento terminó con el vehículo montado sobre la banqueta y a punto de encontrarse con una barda, luego de que un conductor presuntamente confundiera la presión del acelerador al intentar retirarse de reversa durante la madrugada de este sábado.

El incidente se registró pasadas las 02:00 horas en el cruce de la calle Nuevo León y el bulevar Harold R. Pape, en la colonia Los Nogales, donde Edwin Mata, de 27 años, perdió el control de su Nissan Versa blanco.

Según la versión del automovilista, momentos antes había salido de un centro nocturno acompañado de su pareja. Después de caminar algunas cuadras, ambos llegaron hasta el sitio donde habían dejado estacionado el vehículo.

Al disponerse a retirarse, Edwin notó que otro automóvil estaba demasiado cerca de la parte frontal de su unidad, por lo que decidió retroceder para conseguir espacio y salir del lugar.

Sin embargo, la maniobra no salió como esperaba. Al parecer, aplicó demasiada presión al acelerador y el Versa se desplazó bruscamente hacia atrás, subió a la banqueta y terminó detenido a corta distancia de una barda.

Por fortuna, ni el conductor ni su acompañante resultaron lesionados, aunque el percance llamó la atención de las autoridades municipales, cuyos elementos acudieron para tomar conocimiento y revisar lo ocurrido.

Durante la intervención, los oficiales detectaron que Edwin presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, motivo por el que fue asegurado y trasladado para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.

El accidente dejó únicamente daños materiales, pero también una escena que pudo tener consecuencias mayores: una maniobra para salir de reversa que terminó con el automóvil fuera de la vialidad y su conductor enfrentando las consecuencias.