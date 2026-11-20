DE LA NOTA:

FRONTERA, COAH.- Lo que pudo convertirse en un incendio vehicular terminó únicamente en un fuerte susto para una automovilista, luego de que su camioneta Jeep comenzara a arrojar una considerable cantidad de humo mientras circulaba por calles de la zona Centro de Ciudad Frontera, la noche de este jueves.

El incidente ocurrió cerca de las 22:00 horas sobre el par vial Almadén, casi en su cruce con la calle Tamaulipas, cuando la conductora de una Jeep de color oscuro se desplazaba con dirección al sector oriente y detectó que algo no estaba bien en el área del motor.

Al notar que el humo salía de la parte frontal de la unidad, la mujer decidió detener su marcha y orillarse para evitar que una posible falla mecánica provocara consecuencias mayores.

La situación llamó la atención de varias personas que se encontraban en las inmediaciones, quienes no dudaron en acercarse para auxiliarla. Con ayuda de un extintor, comenzaron a combatir el conato y consiguieron controlar la emergencia antes de que las llamas pudieran propagarse por el vehículo.

Minutos después, arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes inspeccionaron el compartimiento del motor y realizaron las maniobras necesarias para descartar que existiera algún riesgo de que el fuego se reavivara. De manera preliminar, se señaló un posible cortocircuito como origen del problema.

Por su parte, oficiales de Seguridad Pública Municipal mantuvieron resguardada la zona y efectuaron algunos desvíos momentáneos para facilitar las labores de revisión y prevenir otro incidente.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños de consideración. La rápida intervención de los ciudadanos fue clave para evitar que la camioneta terminara consumida por el fuego.