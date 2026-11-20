DE LA NOTA:

MONCLOVA, COAH.- Una adolescente de 13 años resultó lesionada luego de salir proyectada de una cuatrimoto en la que paseaba junto a su prima y una amiga, en las instalaciones del Deportivo AHMSA.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas de este viernes, en el parque ubicado sobre la avenida Industrial, en el cruce con la calle Del Estudiante, en la colonia Industrial. La afectada fue identificada como Ashley "N", vecina de la colonia Independencia.

Las tres menores viajaban en una cuatrimoto Veloci, de color negro con rojo, conducida por una de ellas. Ashley "N" iba en la parte trasera, mientras que su prima ocupaba el espacio intermedio.

De acuerdo con los primeros reportes, al circular por un tramo con material suelto, la conductora realizó una maniobra que habría ocasionado que Ashley perdiera el equilibrio y saliera disparada de la unidad, cayendo contra el terreno.

La adolescente sufrió golpes en el rostro, lesiones en distintas partes del cuerpo, afectaciones en la dentadura y múltiples raspaduras. Tras el impacto, quedó tendida cerca de la pista de atletismo, por lo que sus acompañantes y otras personas solicitaron ayuda.

Atención médica y seguimiento

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle los primeros auxilios y, debido a las lesiones que presentaba, la trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo atención médica.

Elementos de Control de Accidentes de la Policía Municipal también llegaron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido y asegurar la cuatrimoto involucrada.

La adolescente que conducía la unidad, también menor de edad y compañera de clases de Ashley, fue trasladada a las instalaciones de Seguridad Pública para quedar a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarían las circunstancias del percance y el deslinde de responsabilidades.

Lo que comenzó como una tarde de convivencia entre amigas terminó con una de las menores hospitalizada, luego de un accidente que movilizó a los cuerpos de emergencia en el Deportivo AHMSA.