Se pasa el rojo, choca y se rompe el talón

MONCLOVA, COAH. — La prisa y la imprudencia dejaron como saldo a un adolescente lesionado la mañana de este jueves, luego de que presuntamente ignoró la luz roja de un semáforo y se impactara contra un automóvil en uno de los cruces más transitados del bulevar Ejército Mexicano.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas en la intersección del bulevar Ejército Mexicano y la calle Zacatecas, donde David N de 17 años, circulaba a bordo de una motocicleta Italika color azul con dirección al poniente. De acuerdo con los primeros reportes, el joven no habría respetado la señal luminosa en rojo, invadiendo la circulación y chocando contra un automóvil KIA Rio.

Tras el impacto, el motociclista salió proyectado varios metros hasta estrellarse contra el camellón central, quedando tendido sobre el pavimento con visibles signos de dolor. Vecinos y automovilistas que presenciaron la escena corrieron para auxiliarlo mientras solicitaban apoyo al número de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron minutos después para brindarle atención prehospitalaria, detectando una probable fractura en el tobillo izquierdo, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica.

Detalles del accidente y sus consecuencias

El automóvil involucrado era conducido por Jesús Fernando Lozano, quien se dirigía hacia el sur para dejar a sus hijos en la escuela antes de continuar su jornada laboral. Afortunadamente, los menores resultaron ilesos, aunque el susto obligó a suspender sus planes.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y entrevistarse con testigos, quienes confirmaron que el motociclista habría desobedecido la luz roja del semáforo, lo que derivó en el percance.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los señalamientos viales, especialmente en horarios de alta circulación, para evitar accidentes que pueden terminar en consecuencias graves.