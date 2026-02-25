Conflicto por terreno en Monclova: dos familias se enfrentan

MONCLOVA, COAH. — Lo que comenzó como una discusión por la posesión de un terreno terminó en una batalla campal la tarde de ayer en la colonia 23 de Abril, donde dos familias protagonizaron una riña que obligó la intervención de corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio.

El enfrentamiento ocurrió sobre la calle Álamo, cuando una de las partes involucradas decidió introducir una camioneta al predio en conflicto, acción que fue tomada como una abierta provocación. En cuestión de segundos, los reclamos subieron de tono y los insultos dieron paso a empujones, jaloneos y golpes frente a la mirada atónita de los vecinos.

Habitantes del sector, temiendo que la situación terminara en algo más grave, solicitaron el apoyo de Seguridad Pública Municipal a través del sistema de emergencias. Minutos después, varias patrullas arribaron al lugar y los oficiales intervinieron para separar a los rijosos, quienes continuaban alterados.

Durante el altercado, una mujer sufrió una fuerte crisis nerviosa, por lo que paramédicos acudieron para brindarle atención prehospitalaria. Afortunadamente, no fue necesario trasladarla a un hospital, ya que logró estabilizarse en el sitio.

Los elementos policiacos permanecieron en el área hasta restablecer el orden, mientras dialogaban con ambas partes para evitar que el conflicto escalara nuevamente. No se reportaron personas detenidas, aunque las autoridades recomendaron a los involucrados resolver la disputa mediante las instancias legales correspondientes.

El incidente dejó en evidencia la tensión que persiste entre las familias por la propiedad del terreno, un problema que, de no resolverse por la vía jurídica, podría volver a encender los ánimos en el sector.