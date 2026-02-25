Incendio en ejido Santa Gertrudis moviliza a bomberos

SAN BUENAVENTURA, COAH. — Un intenso incendio de maleza registrado la tarde de este miércoles en las inmediaciones de las aguas termales del ejido Santa Gertrudis movilizó a corporaciones de emergencia de varios municipios, luego de que las llamas avanzaran con rapidez y amenazaran con salirse de control.

El siniestro fue reportado por habitantes del sector, quienes observaron una enorme columna de humo elevándose sobre el área natural, lo que encendió las alarmas ante el riesgo de que el fuego se extendiera hacia zonas cercanas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de San Buenaventura acudieron de inmediato al lugar, donde encontraron varias hectáreas de maleza envueltas en llamas, situación que los obligó a desplegar maniobras intensivas para contener el avance del fuego, el cual era avivado por las condiciones del terreno seco.

Debido a la magnitud del incendio, los vulcanos solicitaron el apoyo de sus homónimos de Monclova y Frontera, quienes se sumaron a las labores para sofocar el siniestro y evitar que alcanzara áreas de mayor riesgo.

Asimismo, elementos de la Policía Municipal, bajo la Dirección del Licenciado Christian Rolando Venegas Burciaga, se movilizaron al sitio para brindar seguridad perimetral, facilitar el acceso de las unidades de emergencia y colaborar en las labores de apoyo logístico durante la contingencia.

Tras varias horas de trabajo coordinado, las corporaciones lograron controlar el incendio, evitando daños mayores; sin embargo, el fuego consumió una extensa superficie de vegetación, dejando un panorama desolador en la zona.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar la quema de basura o el uso irresponsable del fuego en áreas naturales, ya que las condiciones actuales favorecen la rápida propagación de incendios que ponen en riesgo el entorno y la seguridad de las comunidades.