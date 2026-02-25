Conductora sufre volcadura en Frontera

FRONTERA, COAH. — Una aparatosa volcadura registrada la tarde de este miércoles sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari dejó cuantiosos daños materiales y una conductora que, de forma casi milagrosa, salió sin lesiones graves, luego de perder el control de su camioneta en plena curva.

El accidente ocurrió minutos después de las 17:00 horas, en el carril con dirección al oriente, a la altura del kilómetro 19. La protagonista fue Nelly Garza, de 28 años, quien conducía una camioneta Chevrolet Trax color guinda tras salir de su domicilio en la colonia Occidental.

De acuerdo con los primeros informes, la joven avanzaba a velocidad considerable mientras realizaba una llamada telefónica, situación que redujo su atención al camino. Al llegar a una curva prolongada, perdió el control del volante y se impactó contra el camellón central.

Tras el golpe, la unidad subió al divisor y comenzó a girar violentamente, dando varias volteretas ante la mirada atónita de automovilistas que circulaban por la zona. Finalmente, la camioneta quedó nuevamente sobre sus cuatro ruedas, completamente dañada y con los cristales hechos añicos.

Testigos dieron aviso inmediato a los cuerpos de emergencia, por lo que elementos de la Policía Estatal Coahuila acudieron al sitio para acordonar el área y prevenir otro percance, mientras verificaban el estado de salud de la conductora.

A pesar de lo espectacular del accidente, Nelly Garza logró salir por su propio pie, visiblemente alterada pero sin heridas que ameritaran su traslado a un hospital, lo que sorprendió incluso a los rescatistas.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y recordaron a los automovilistas la importancia de evitar distracciones al volante, ya que una llamada o un segundo de descuido puede terminar en tragedia.