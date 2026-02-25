Detienen a pareja tras robo de motocicleta en Monclova

MONCLOVA, COAH. — Lo que comenzó como el robo silencioso de una motocicleta terminó en persecución, amenazas y la detención de una pareja que fue sorprendida circulando en la unidad robada por calles de la ciudad, la noche de ayer.

El reporte se generó alrededor de las 22:40 horas, cuando elementos de la Policía Municipal, a bordo de la unidad 230, recibieron el aviso del robo de una motocicleta en el negocio denominado Hacienda del Río, ubicado en el cruce del bulevar San José y la calle Sánchez Cárdenas, en la colonia del Pípila.

Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con el afectado, identificado como Gerardo Cabrera Cuéllar, quien explicó que al concluir su jornada laboral salió del establecimiento y descubrió que su motocicleta había desaparecido. Al revisar las cámaras de seguridad observó a un sujeto con suéter blanco con estampado y pantalón negro llevándose la unidad con rumbo a la zona de las gaseras.

La motocicleta robada era una Vento color negro, sin placas, con detalles en color blanco en el área frontal y sin retrovisores, por lo que los oficiales desplegaron un operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad.

Fue cerca de la medianoche cuando, al patrullar el cruce de la calle Nueva y calle 22, en la colonia Emiliano Zapata, los uniformados detectaron una motocicleta con características idénticas a la reportada. La unidad era conducida por un joven con suéter blanco y pantalón negro, acompañado por una mujer, ambos sin casco de seguridad.

Los policías les marcaron el alto por la infracción de tránsito, pero al dialogar con el conductor confirmaron que coincidía plenamente con la descripción del presunto ladrón, así como el número de serie de la motocicleta.

Al verse descubierto, el conductor reaccionó de forma agresiva y lanzó amenazas contra los oficiales, incluso descendiendo de la motocicleta para intentar enfrentarlos físicamente. La mujer que lo acompañaba también intervino con insultos y amenazas, intentando evitar el arresto.

Ante esta situación, los elementos procedieron a la detención de Francisco Javier Campos Rivas, de 20 años, con domicilio en la colonia Del Río, así como de Jesvy Michel Limón Pérez, de 22 años, vecina de la colonia Santa Bárbara, por su probable participación en los delitos de amenazas, receptación dolosa y lo que resulte.

Ambos fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública para su certificación médica y posteriormente puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, quien determinará su situación legal.

La motocicleta recuperada fue asegurada y enviada al corralón mediante el servicio de grúas, quedando como evidencia dentro de la carpeta de investigación correspondiente.