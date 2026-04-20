Le cierra paso a motociclista

MONCLOVA, COAH.– Un trayecto rutinario rumbo al trabajo terminó en hospitalización para un motociclista, luego de verse involucrado en un accidente vial registrado la mañana de este lunes sobre la avenida Industrial, en la colonia Primero de Mayo.

El lesionado fue identificado como Eduardo Maldonado Ramírez, de 34 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta Vento cuando, de manera repentina, un automóvil de plataforma invadió su carril, provocando el percance.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió a la altura de la calle Fel Estudiante, poco antes de las 08:00 horas, cuando un Nissan Sentra gris, conducido por Carlos Galindo, se incorporó sin las debidas precauciones, atravesándose en la trayectoria del motociclista.

Ante la maniobra, Eduardo intentó frenar para evitar el impacto, sin embargo, el pavimento húmedo jugó en su contra, provocando que derrapara y se deslizara varios metros hasta terminar impactándose contra el costado del vehículo.

Tras la caída, el motociclista quedó tendido con visibles lesiones, presentando probables fracturas en el pie y la mano derecha, lo que generó la movilización inmediata de paramédicos de la Cruz Roja.

Los socorristas le brindaron atención en el lugar y posteriormente lo trasladaron a la clínica 84 del IMSS, donde quedó bajo observación médica para la realización de estudios que determinen la gravedad de sus lesiones.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, señalando de manera preliminar como presunto responsable al conductor del automóvil por invadir la vía.