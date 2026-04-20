Choque entre camionetas en Monclova genera tensión

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía una simple maniobra para ganar un lugar de estacionamiento terminó en un choque y momentos de tensión la mañana de este lunes, sobre la calle Guatemala en cruce con De la Fuente, a un costado del área de urgencias del Seguro Social.

En el percance participaron dos camionetas, una Nissan tipo pick up en color negro, conducida por Juanita Díaz, y una Chevrolet Equinox blanca, manejada por Maricela Rodríguez. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque sí daños materiales en ambas unidades.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron minutos antes de las 09:00 horas, cuando la conductora de la pick up intentaba estacionarse en un espacio disponible. Sin embargo, al realizar la maniobra, no tomó las precauciones necesarias.

Fue en ese momento cuando la otra unidad se aproximaba por la vía con preferencia, lo que generó una reacción apresurada. La conductora de la Nissan decidió echarse en reversa sin verificar su entorno, invadiendo el paso y provocando el impacto contra la parte frontal de la Equinox.

Tras el choque, el ambiente se tornó tenso, ya que ambas conductoras intercambiaron reclamos en el lugar, cada una intentando deslindarse de la responsabilidad. Elementos de Control de Accidentes arribaron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y se encargaron de recabar versiones y evidencias para determinar la mecánica del accidente y fincar responsabilidades.

Finalmente, el incidente no pasó a mayores, quedando únicamente en daños materiales y en el recordatorio —bastante evidente— de que la prisa por ganar un lugar puede salir más cara de lo esperado.