Fuerte movilización tras apuñalamiento de joven en Múzquiz

Un joven de 25 años fue atacado con un arma blanca y quedó gravemente herido en el abdomen tras intentar detener una riña entre dos mujeres, en hechos registrados a la salida de un evento en las instalaciones de la Ganadera, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

La víctima, identificada como Osiel Alejandro "N", residente del ejido Nogalitos, intervino al observar a dos mujeres que se encontraban forcejeando; sin embargo, en cuestión de segundos, un sujeto se aproximó y lo agredió directamente, provocándole lesiones de gravedad. Tras el ataque, el joven fue auxiliado y trasladado de urgencia a un hospital privado, pero debido a la severidad de las heridas fue necesario su traslado a Nueva Rosita para recibir atención médica especializada, donde su estado de salud es reportado como delicado.

Acciones de la autoridad

Elementos de las corporaciones policiacas desplegaron un operativo que permitió la rápida detención del presunto agresor, quien ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes por el delito de lesiones, iniciándose la carpeta de investigación correspondiente. Aunque la víctima no logró identificar a su atacante, testigos en el lugar señalaron que podría tratarse de un sujeto conocido como "Jasiel", presuntamente del barrio El Panteón. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer plenamente los hechos y determinar responsabilidades.