Balacean carro en la Buenos Aires

Una fuerte movilización policiaca se registró la tarde de este lunes en la colonia Buenos Aires, luego que un sujeto realizara detonaciones de arma de fuego contra un vehículo, generando pánico entre vecinos del sector.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas en el cruce de las calles Jacinto Sánchez y Aldo Baroni, donde habitantes alarmados reportaron al número de emergencias múltiples disparos, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad.

¿Cómo ocurrió el balaceo?

De acuerdo con información preliminar, el presunto responsable fue identificado de manera extraoficial como Alexis, quien habría abierto fuego contra un automóvil Chevrolet Aveo color blanco, sin que hasta el momento se haya confirmado si había personas al interior de la unidad al momento del ataque.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal, Policía de Acción y Reacción, así como del Grupo Reacción Centro y detectives de la Policía Estatal Coahuila desplegaron un intenso operativo en la zona para ubicar al agresor, quien presuntamente salió huyendo corriendo. A la búsqueda también se sumaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes realizaron recorridos y labores de inspección en calles aledañas, sin que hasta el cierre de esta edición se reportaran detenciones.

Acciones de la autoridad

La escena fue asegurada por los oficiales, quienes recabaron indicios y testimonios para esclarecer lo ocurrido, mientras el caso quedó en manos de las corporaciones estatales. Hasta el momento, las autoridades no han informado el móvil de la agresión ni si existen personas lesionadas, manteniéndose el hecho bajo investigación.

El despliegue policiaco generó expectación entre vecinos, quienes observaron el ir y venir de patrullas en un sector que, por minutos, se convirtió en zona de tensión.