Engaña a comerciantes y desaparece con mobiliario

La afectación económica supera los 300 mil pesos entre los denunciantes.

BRENDA REBOLLOSO

FRONTERA, COAH.– Lo que comenzó como un supuesto acto de solidaridad terminó convirtiéndose en un millonario engaño para al menos 14 comerciantes de la región, quienes denunciaron haber sido víctimas de un presunto fraude orquestado por una mujer que rentaba mobiliario... para después venderlo.

La señalada fue identificada como Ariane Alejandra Contreras Contreras, quien presuntamente solicitaba mesas y sillas bajo el argumento de organizar eventos con causa, asegurando que el dinero sería destinado a apoyar a un familiar enfermo de cáncer.

De acuerdo con los afectados, la mujer pedía el mobiliario por varios días, asegurando que sería utilizado en bingos o reuniones en una quinta del sector Fresnillos. Sin embargo, con el paso del tiempo, dejaba de responder llamadas y mensajes, sin devolver los artículos ni cubrir los pagos acordados.

Las sospechas crecieron cuando algunos comerciantes detectaron que las mesas y sillas no estaban siendo utilizadas para eventos, sino que eran vendidas a terceros, lo que encendió las alarmas entre quienes ya habían hecho tratos con ella.

Para justificar los retrasos, la mujer habría cambiado constantemente su versión, llegando incluso a asegurar que su familiar había fallecido o sufrido complicaciones de salud, lo que retrasaba la devolución del mobiliario.

Entre los afectados se encuentran Carlos Santos Aguirre Moncada, quien reportó la pérdida de 100 sillas; Miguel Valdez, con 12 mesas y 120 sillas; Dayla Cardoza, con 10 mesas y varias sillas; Eleazar Silva, con 2 mesas y 6 sillas; Fernando Ramón, con 10 mesas; Patricia Vázquez, con 4 mesas plegables y 30 sillas; Juan Antonio Hernández, con 3 mesas y 10 sillas; Mireya, con 4 mesas y 42 sillas; así como Guadalupe Eliza Hernández, con 5 mesas y 50 sillas, entre otros.

En conjunto, la afectación económica supera los 300 mil pesos, considerando que cada mesa tiene un valor aproximado de mil 400 pesos y cada silla entre 300 y 600 pesos.

Algunos de los perjudicados intentaron resolver la situación por la vía del diálogo, incluso con la intervención de la madre de la señalada, quien habría ofrecido un vehículo como garantía en un documento informal. Sin embargo, ante el incumplimiento, decidieron proceder legalmente.

Fue la mañana de este lunes cuando los afectados acudieron ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, tanto en Monclova como en Frontera, para interponer las denuncias correspondientes.

Ahora, el caso se encuentra en manos de las autoridades, quienes deberán esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad legal de la mujer señalada, mientras los comerciantes esperan recuperar, al menos, parte de su patrimonio.