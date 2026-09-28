Motociclista resulta lesionado tras caída en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un motociclista resultó lesionado luego de perder el control de su unidad y caer sobre la carpeta asfáltica, en la calle Hidalgo, en la zona norte de Monclova.

El accidente ocurrió ayer lunes por la tarde a la altura del número 503 Norte, donde quedó tendido el conductor, identificado como Edwin N., tras sufrir la caída mientras circulaba en motocicleta.

Testigos que presenciaron el percance solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911, luego de observar que el joven presentaba movimientos similares a convulsiones.

El reporte movilizó a los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención al motociclista y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde quedó bajo valoración médica.

La atención hospitalaria tuvo como finalidad determinar su condición y descartar lesiones de consideración derivadas del accidente.

Al sitio también arribaron elementos de Seguridad Pública y personal del Departamento de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes.

Las autoridades recabaron información entre las personas que presenciaron el accidente y revisaron las condiciones del lugar para establecer cómo ocurrió la caída y las circunstancias que llevaron al motociclista a perder el control de la unidad.

El accidente generó momentos de tensión entre los automovilistas que circulaban por la calle Hidalgo. La intervención de los testigos permitió activar oportunamente los servicios de emergencia.

La condición médica de Edwin N. quedó sujeta a la valoración realizada en el hospital, mientras las autoridades continuaron con la recopilación de información relacionada con el percance.