Colisión de tráileres causa derrame de diésel en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un derrame de diésel provocado por la colisión entre dos tráileres obligó a restringir parcialmente la circulación sobre el bulevar Harold R. Pape, en el cruce con el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas del lunes, al norte de Monclova, donde dos unidades Kenworth protagonizaron el choque.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, un tráiler de Super Transportes Lozano, con domicilio en Apodaca, Nuevo León, circulaba de norte a sur con dirección a Monclova. La unidad remolcaba una pipa cargada con diésel.

Al llegar al entronque con el libramiento Carlos Salinas de Gortari, el tráiler colisionó contra otra unidad Kenworth, perteneciente a Transportes Pérez, que avanzaba de poniente a oriente y pretendía incorporarse hacia el bulevar Harold R. Pape.

Las primeras diligencias señalaron que uno de los conductores habría pasado con la luz roja del semáforo. La responsabilidad, sin embargo, será determinada oficialmente por las autoridades correspondientes.

El impacto provocó daños en uno de los depósitos laterales de la pipa, lo que ocasionó el derrame de una cantidad considerable de diésel sobre la carpeta asfáltica.

El tráiler de Super Transportes Lozano presentó daños en uno de sus costados, mientras que la unidad de Transportes Pérez resultó afectada en la parte frontal.

Ante el riesgo generado por el combustible sobre el pavimento, la circulación fue restringida parcialmente en la zona.

Elementos de Protección Civil y Control de Accidentes permanecieron durante varias horas en el lugar para controlar la emergencia, prevenir incidentes adicionales y realizar las diligencias correspondientes.

Una vez controlada la situación, se trabajó en el restablecimiento de la vialidad.

El accidente no dejó personas lesionadas.