Policía Municipal refuerza vigilancia en Monclova: varias personas aseguradas

MONCLOVA, Coah.- La Policía Municipal Preventiva reforzó la vigilancia durante la tarde del lunes en seis colonias del sector Oriente de Monclova, donde varias personas fueron aseguradas por cometer presuntas faltas administrativas en la vía pública.

El operativo se desplegó en las colonias Hipódromo, Tierra y Libertad, Emiliano Zapata, 21 de Marzo, Veteranos y José de las Fuentes, con recorridos preventivos de las unidades municipales.

Durante las acciones, los elementos detectaron diversas conductas consideradas faltas administrativas, entre ellas alteraciones al orden, permanecer bajo los efectos de alguna sustancia y consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos.

Ante estas situaciones, los oficiales procedieron al aseguramiento de varias personas, quienes posteriormente fueron trasladadas para determinar su situación conforme al procedimiento correspondiente.

La corporación informó que el despliegue tuvo como finalidad mantener la presencia policial en distintos puntos del sector y reforzar las labores de prevención entre los habitantes.

Los recorridos también estuvieron enfocados en atender los reportes realizados por ciudadanos y evitar conductas que pudieran derivar en riñas, robos u otros hechos que alteraran la tranquilidad en las colonias.

Las unidades municipales mantuvieron presencia en diferentes puntos del Oriente de la ciudad durante la jornada, como parte de las acciones preventivas implementadas por la corporación.

Con este tipo de operativos, los elementos de la Policía Municipal Preventiva continuaron las labores de vigilancia y atención a situaciones que representaran alteraciones al orden público.