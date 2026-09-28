Tanque en "llamas" moviliza a Bomberos; era solo basura

MONCLOVA, COAH.- Lo que fue reportado como una presunta fuga de gas y un cilindro en llamas terminó siendo una quema de basura, situación que movilizó la mañana de este lunes a Bomberos y Protección Civil.

El reporte generó el despliegue de los cuerpos de emergencia hacia un domicilio ubicado sobre la calle 16, entre las calles Nueve y Padre de las Casas, en la colonia Carlos Salinas de Gortari.

Intervención de Bomberos

Al llegar, los bomberos localizaron basura incendiándose junto a un cilindro de gas, por lo que de inmediato trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara el tanque.

Una vez sofocado el incendio, los elementos confirmaron que únicamente se había quemado basura acumulada y que el cilindro no presentó daños.

La situación quedó bajo control sin que se registraran mayores consecuencias.

Recomendaciones Preventivas

Finalmente, los bomberos emitieron recomendaciones preventivas a la propietaria del domicilio, identificada como Blanca Vázquez, para evitar que una situación similar vuelva a presentarse.