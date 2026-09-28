Fallece Eloy Barrientos, un hombre de 85 años, durante traslado a clínica

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Un hombre de 85 años murió cuando era trasladado por sus familiares a la Clínica 51 del IMSS, luego de comenzar a sentirse mal mientras viajaba a bordo de un vehículo particular.

El fallecido fue identificado como Eloy Barrientos, quien la mañana de este lunes era llevado por sus familiares hacia el nosocomio para recibir atención médica.

Circunstancias del fallecimiento

De acuerdo con el reporte de la Agencia de Investigación Criminal, el hombre comenzó a sentirse mal y, posteriormente, se desvaneció, por lo que sus familiares decidieron trasladarlo en una Chevrolet Equinox color negro.

Al circular por la carretera estatal número 28, en el tramo San Buenaventura-Ejido San Blas, solicitaron el apoyo de una ambulancia.

Paramédicos de San Buenaventura acudieron al lugar y, tras valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Reacción de las autoridades

Elementos de la Policía Municipal de San Buenaventura, como primeros respondientes, tomaron conocimiento de lo ocurrido y, posteriormente, personal de la Agencia de Investigación Criminal realizó las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el fallecimiento habría ocurrido por causas naturales.