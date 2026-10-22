Motociclista resulta lesionado tras choque en Monclova

MONCLOVA, Coah. - Con lesiones en el rostro, la pérdida de tres piezas dentales y diversos golpes terminó un motociclista de 18 años, luego de chocar contra un automóvil cuyo conductor presuntamente le quitó el derecho de paso y escapó sin auxiliarlo, en la colonia Veteranos de la Revolución.

El accidente ocurrió a las 18:30 horas del miércoles, cuando Edwin Rodríguez circulaba en su motocicleta por la calle 3, con dirección hacia el sector oriente de la ciudad.

Al llegar al cruce con la calle 42, un automóvil de color oscuro presuntamente se atravesó en su trayectoria, provocando que el joven no pudiera evitar el impacto. Debido al choque, el motociclista sufrió lesiones en el rostro que derivaron en la pérdida de tres piezas dentales, además de otros golpes. De acuerdo con la información recabada, el joven no portaba casco de seguridad al momento del percance.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios y, tras valorarlo, lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo atención médica especializada.

En tanto, el conductor del automóvil involucrado se retiró del lugar sin auxiliar al lesionado, por lo que no fue posible establecer su identidad en el sitio. Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento de lo ocurrido y orientaron a los familiares del joven para que acudieran ante el Ministerio Público y presentaran la denuncia correspondiente, con el propósito de que se investigue el caso y se busque identificar al responsable.