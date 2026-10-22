Robo de llanta a trabajadora en Paseo Monclova

MONCLOVA, Coah.- Ni las cámaras ni la vigilancia de un concurrido centro comercial parecen intimidar a los amantes de lo ajeno, quienes hicieron de las suyas en el estacionamiento de Paseo Monclova, donde dejaron a una trabajadora con una desagradable sorpresa: su automóvil sin una llanta y recargado directamente sobre el disco de la rueda.

El descarado robo fue descubierto alrededor de las 17:30 horas de este miércoles, en el estacionamiento del mall ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, al norte de la ciudad.

La afectada, identificada como Viviana Paola Galindo Ríos, llegó a trabajar desde las 9:00 horas y dejó su Chevrolet Aveo blanco estacionado en el exterior del centro comercial, confiando en que al terminar su jornada encontraría su vehículo tal como lo había dejado.

Pero los ladrones tenían otros planes. Cuando salió de trabajar, aproximadamente a las 17:15 horas, se encontró con que alguien había decidido llevarse una de las llantas de su automóvil. Y, por si fuera poco, ni siquiera tuvieron la cortesía de colocarle un block o algún soporte para evitar que el vehículo quedara prácticamente sentado sobre el disco.

Así que, además de quedarse sin neumático, la trabajadora tuvo que enfrentarse al problema de encontrar su automóvil en esas condiciones. Todo esto mientras los responsables, hasta el momento, no habían sido identificados.

La mujer reportó lo sucedido al guardia de seguridad del centro comercial, quien solicitó la intervención de las autoridades. Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento del robo y recabar los datos correspondientes.

Al tratarse de un delito ya consumado, los oficiales orientaron a Viviana Paola para que acudiera ante el Ministerio Público y presentara la denuncia formal.

Ahora, la afectada buscaría que se revisen las cámaras de videovigilancia del lugar para tratar de descubrir quién o quiénes aprovecharon su jornada laboral para llevarse la llanta. Porque, al parecer, mientras ella trabajaba para ganarse el dinero honradamente, alguien más encontró una manera muy cómoda de conseguir un neumático ajeno.