Fuego consume automovil en marcha; madre e hija se ponen a salvo

MONCLOVA, COAH.- Una conductora y su hija se llevaron un fuerte susto la noche del miércoles, luego de que el automóvil en el que viajaban comenzara a incendiarse mientras circulaban por la avenida Ciudad Deportiva, en Monclova. Ambas lograron salir a tiempo, pero el vehículo terminó prácticamente destruido.

El siniestro se registró alrededor de las 21:40 horas, cuando la mujer conducía un Volkswagen Pointer blanco con dirección al norte y comenzó a percibir humo que salía del área del motor.

Al advertir la situación, detuvo la marcha y descendió de la unidad junto con su hija. Sin embargo, el humo pronto dio paso a las llamas, que se extendieron por la parte frontal del automóvil.

Intervención de los Bomberos

Tras solicitar ayuda, elementos del departamento de Bomberos municipales acudieron al lugar para combatir el fuego y evitar que representara un riesgo mayor.

De manera preliminar, se señaló que el incendio pudo haberse originado por un cortocircuito en el sistema eléctrico, aunque esta versión no fue confirmada oficialmente.

Mientras los bomberos trabajaban para controlar la emergencia, autoridades municipales abanderaron el área y coordinaron la circulación para prevenir otro incidente.

Daños y Consecuencias

Una vez sofocadas las llamas, los rescatistas realizaron labores de enfriamiento para descartar riesgos adicionales. El Volkswagen Pointer sufrió daños severos y fue considerado pérdida total.

Pese a la magnitud del incendio, la conductora y su hija resultaron ilesas.