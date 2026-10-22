Se lleva de "corbata" a motociclista; iba al trabajo

Un motociclista terminó hospitalizado luego de que presuntamente le quitaran el derecho de vía cuando se dirigía a su centro de trabajo, provocando un choque contra una camioneta en la colonia Hipódromo, durante la mañana de este jueves.

El accidente ocurrió minutos antes de las 07:00 horas, en el cruce de las calles 7 y 16, donde Kevin Daniel Macías Sandoval, de 25 años, vecino de la colonia Tierra y Libertad, circulaba en una motocicleta Honda Crush negra.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, Santiago López Ramos, de 52 años, residente del ejido El Huizachal, en el municipio de Candela, conducía una camioneta Ford F-150 roja hacia el sur por la calle 16.

Al llegar a la intersección con la calle 7, presuntamente omitió el alto correspondiente y se atravesó en la trayectoria del motociclista, quien no logró evitar el impacto y terminó estrellándose contra uno de los costados de la unidad.

A consecuencia del choque, Kevin Daniel sufrió diversas lesiones que le impidieron continuar su camino, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios y, tras valorar su condición, determinaron trasladarlo a un hospital para que recibiera atención médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se hicieron cargo del peritaje y procedieron con la detención del conductor de la camioneta, mientras se deslindan responsabilidades por las lesiones y los daños materiales ocasionados.