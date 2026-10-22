Incendian motocicleta tras ataque a jóvenes en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un grupo de aproximadamente cinco motociclistas habría agredido a dos jóvenes y posteriormente prendido fuego a una de sus unidades, en un ataque registrado la noche de este miércoles sobre la carretera federal 57, al norte de Monclova.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas, a la altura del kilómetro 11, donde un reporte ciudadano alertó sobre la agresión y el incendio de una motocicleta.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, los presuntos responsables viajaban en varias motocicletas y, después de golpear a las víctimas, incendiaron una de las unidades antes de escapar por el libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, en dirección al punto donde se encuentran las letras de "Yo amo Monclova", en el cruce con la carretera estatal 24, que conduce al municipio de Candela.

Tras la agresión, los afectados, identificados como Kevin Alberto de los Santos y Gerardo Tadeo, buscaron refugio en una tienda de conveniencia ubicada en el sector norte de la ciudad, donde solicitaron ayuda.

Elementos de la Policía Municipal se movilizaron al sitio para entrevistarse con los jóvenes y obtener información que permitiera localizar a los responsables.

Las víctimas señalaron que alrededor de cinco hombres los habían golpeado y perseguido, para después prenderle fuego a una de las motocicletas.

El incendio no alcanzó a causar daños considerables debido a la intervención de un vendedor de tacos que se encontraba cerca y utilizó agua para sofocar las llamas antes de que se extendieran.

Los oficiales implementaron recorridos de búsqueda en los alrededores y en las posibles rutas de escape; sin embargo, no lograron ubicar a los presuntos agresores.

Finalmente, las autoridades orientaron a Kevin Alberto de los Santos y Gerardo Tadeo para que acudieran ante el Ministerio Público y presentaran la denuncia correspondiente, a fin de que se investiguen los hechos y se busque identificar a los involucrados.