Motociclista resulta herido en accidente de motocicleta en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un movimiento imprudente al volante provocó que un motociclista terminara tendido sobre el pavimento la noche de ayer, luego que un automovilista le invadió el carril mientras circulaba por la avenida Constitución.

El accidente se registró en la intersección de las calles Constitución y Progreso, cuando la circulación aún era constante y la visibilidad comenzaba a disminuir.

Testigos señalaron que el impacto sorprendió a peatones y automovilistas que aguardaban el cambio de luz en el semáforo.

Efraín Ibarra conducía una motocicleta Italika color negro sobre la calle Progreso, con dirección al oriente. Según su versión, avanzaba por el carril derecho a velocidad moderada cuando, al aproximarse al cruce, un Nissan Versa gris, manejado por Alejandra Valdés, realizó un cambio repentino de carril.

De acuerdo con lo expuesto en el lugar, la conductora se desplazó del carril derecho al izquierdo sin advertir la cercanía del motociclista, invadiendo su espacio y provocando un impacto por alcance que lo proyectó contra el asfalto.

Paramédicos de un Grupo de Rescate y Urgencias Médicas acudieron de inmediato para brindarle atención prehospitalaria. El joven presentaba contusiones y escoriaciones, pero permaneció consciente en todo momento, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital tras descartarse lesiones de gravedad.

Elementos de Control de Accidentes arribaron para levantar el peritaje correspondiente y determinar responsabilidades. Las unidades involucradas quedaron momentáneamente obstruyendo el cruce, por lo que oficiales brindaron vialidad hasta restablecer la circulación.

El incidente dejó daños materiales y reavivó el llamado de las autoridades a extremar precauciones, respetar carriles y revisar puntos ciegos, especialmente durante la noche, cuando las condiciones de visibilidad pueden jugar en contra de conductores y motociclistas.