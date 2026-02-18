Accidente de motoneta deja a Benjamín Martínez herido en Frontera

FRONTERA, COAH.— Un motociclista resultó con un severo traumatismo craneal la noche del martes, luego de sufrir una aparatosa caída cuando circulaba por el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, en el sector industrial de Frontera.

El lesionado fue identificado como Benjamín Martínez García de 49 años de edad, vecino de la colonia Guadalupe Borja.

El accidente se registró minutos antes de las 22:00 horas a la altura del kilómetro 19, cerca de la empresa Joyson Safety System, en un tramo considerado de alto flujo vehicular incluso durante la noche. Automovilistas que pasaban por el lugar observaron al conductor tendido sobre el pavimento y dieron aviso inmediato a los números de emergencia.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía del Estado, Benjamín se desplazaba a bordo de una motoneta Italika AT125 color azul con dirección al norte. Al llegar al entronque que conduce hacia la zona industrial, atravesó un tramo con irregularidades en el pavimento, lo que, sumado a la velocidad, provocó que perdiera el control y derrapara violentamente.

El impacto más fuerte lo recibió en la cabeza, ya que no portaba casco de seguridad al momento del percance. Tras la caída, quedó inmóvil sobre el asfalto, generando preocupación entre testigos.

Paramédicos de Bomberos de Ciudad Frontera arribaron rápidamente para brindarle atención pre hospitalaria. Luego de estabilizarlo en el sitio, determinaron su traslado urgente a la Clínica 7 del IMSS en Monclova, donde quedó bajo observación médica para descartar lesiones internas de mayor gravedad.

Autoridades estatales tomaron conocimiento de los hechos y reiteraron el llamado a los conductores de motocicleta a utilizar casco y equipo de protección, así como a moderar la velocidad, especialmente en vialidades rápidas y con poca iluminación como los libramientos.