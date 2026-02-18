Trepa camioneta de SIMAS al camellón

MONCLOVA, COAH.— Una imprudente maniobra al intentar incorporarse al bulevar Harold R. Pape terminó en un aparatoso choque que dejó una camioneta del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos (SIMAS) sobre el camellón central, con severos daños materiales.

El accidente se registró la mañana de este miércoles, a la altura de HEB, en la llamada zona dorada de la ciudad. De acuerdo con el informe preliminar, Esmeralda Valero, al volante de una Honda Pilot color arena, salió del estacionamiento de un centro comercial e intentó incorporarse al carril con dirección al norte sin extremar precauciones.

¿Cómo ocurrió el accidente?

En su maniobra, la conductora se atravesó al paso de una Nissan NP300 blanca propiedad de SIMAS, que era conducida por Juan Adame y circulaba con vía libre sobre el bulevar. El impacto fue inevitable y de tal magnitud que la camioneta oficial salió proyectada hacia el camellón central, donde detuvo su trayectoria tras subir a la estructura divisoria.

La unidad terminó con el frente completamente destrozado, evidenciando la fuerza del golpe, mientras que la Honda presentó daños considerables en uno de sus costados.

Automovilistas que presenciaron el percance dieron aviso a las autoridades, lo que generó la movilización de elementos de Tránsito Municipal. Posteriormente, oficiales del Departamento de Control de Accidentes arribaron para tomar conocimiento y elaborar el dictamen correspondiente a fin de deslindar responsabilidades.

Acciones de las autoridades

Una grúa fue solicitada para remolcar la camioneta de SIMAS a un corralón, debido a los daños que impedían su circulación. En tanto, la conductora señalada como responsable fue trasladada a la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo mediante el ajustador del vehículo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos para la reparación de los daños ocasionados.

El tránsito en el sector se vio parcialmente afectado durante varios minutos, mientras se realizaban las maniobras de retiro de las unidades y el levantamiento oficial del accidente.