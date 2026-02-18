Accidente en bulevar Pape deja a hombre herido

MONCLOVA, COAH.— Una imprudente maniobra en dos ruedas estuvo a punto de terminar en tragedia la tarde de ayer sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Obrera Sur, donde un mecánico resultó lesionado tras impactar su camioneta contra la estructura del puente de la Obrera.

El lesionado fue identificado como Jesús Alvarado Hernández, de 43 años de edad, quien viajaba acompañado de un compañero de trabajo a bordo de una camioneta Chevrolet tipo estaquita color blanco, desplazándose de norte a sur por la transitada arteria.

Al llegar a la intersección con la avenida 2, un motociclista presuntamente invadió su trayectoria de manera intempestiva. Para evitar arrollarlo, el conductor realizó una maniobra evasiva, pero al golpear una de las boyas instaladas sobre la carpeta asfáltica perdió el control del volante.

La unidad se proyectó violentamente contra la estructura del puente. El impacto fue contundente y dejó la parte frontal de la camioneta severamente destrozada, además de provocar el derrame de aceite sobre el pavimento.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) arribaron rápidamente para brindar atención prehospitalaria a Jesús Alvarado, quien presentaba golpes contusos en distintas partes del cuerpo. Afortunadamente, no requirió traslado hospitalario.

Elementos de Control de Accidentes de Seguridad Pública tomaron conocimiento del hecho y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Asimismo, personal del Cuerpo de Bomberos acudió para esparcir material absorbente sobre el aceite derramado, evitando así otro percance en la zona.

El saldo fue de una persona lesionada y daños materiales de consideración, en un hecho que reaviva el llamado de las autoridades a extremar precauciones en vías de alta circulación como el bulevar Pape, donde cualquier imprudencia puede desencadenar consecuencias graves.