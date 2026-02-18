Accidente en Monclova: ciclista Guillermo Piña herido por imprudencia

MONCLOVA, COAH.— La imprudencia al abrir la puerta de un automóvil terminó con un ciclista lesionado, movilización de cuerpos de auxilio y —como ya es costumbre— sin responsable en el lugar, luego de que tanto el conductor involucrado como una mujer que estuvo a punto de arrollarlo se retiraron de la escena.

El accidente se registró minutos antes de las 08:00 horas de este miércoles sobre el bulevar Tecnológico, a la altura de la calle Newton, en la colonia Tecnológico, cuando el joven ciclista circulaba por el carril derecho y repentinamente un automovilista abrió la puerta sin precaución.

Sin margen de reacción, el ciclista se estrelló contra la hoja metálica y salió proyectado hacia el pavimento, quedando tendido en zona de rodamiento, lo que generó momentos de alarma entre testigos y automovilistas que transitaban por el lugar.

El lesionado fue identificado como Guillermo Piña, de 21 años de edad, vecino de la colonia Guadalupe. Tras el impacto presentó golpes y dolor intenso, por lo que fue necesaria la intervención de socorristas.

Una conductora de camioneta que circulaba detrás logró frenar de manera brusca y evitó atropellarlo por cuestión de metros. Aunque sufrió crisis nerviosa por el susto, al no existir contacto con el ciclista optó por retirarse del sitio antes de la llegada de las autoridades.

El conductor que abrió la puerta también abandonó el lugar, por lo que no fue localizado cuando arribaron los oficiales.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria al joven y lo trasladaron a la Clínica 7 del IMSS, donde quedó internado en manos de especialistas para su valoración y tratamiento.

Elementos municipales tomaron conocimiento de los hechos y recabaron datos con testigos para integrar el reporte correspondiente, aunque la ausencia de los involucrados complicó el señalamiento inmediato de responsabilidades.