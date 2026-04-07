Choque entre camionetas en Monclova: dos personas heridas

MONCLOVA, COAH.— Lo que debía ser una salida tranquila tras comprar su acerobono para apoyar a la Furia Azul terminó en un aparatoso accidente, luego que un hombre de 82 años se atravesó al paso de una camioneta con vía libre sobre la avenida Acereros. El percance dejó daños cuantiosos y dos personas lesionadas, afortunadamente nada de gravedad.

El accidente ocurrió al mediodía de este martes cuando don José Garza, de 82 años, salía del Estadio Kikapoo Lucky Eagle a bordo de su Ford Escape gris. Sin extremar precauciones al intentar cruzar hacia la avenida Acereros, a la altura de la calle Rubén Jaramillo, terminó invadiendo el carril de una Ford F-150 negra que era manejada por Juan Cabrera, de 75 años.

El impacto fue violento. La camioneta de Cabrera terminó arriba del camellón central, mientras que la Escape de don José quedó atravesada entre los carriles de circulación. Tras la activación de las bolsas de aire, el octogenario resultó con una herida en una de sus manos.

Juan Cabrera, conductor afectado, también sufrió lesiones: paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención debido a que se quejaba de fuertes molestias en la pierna izquierda, específicamente en el pie, producto del golpe.

Elementos de Control de Accidentes acudieron para realizar el peritaje correspondiente, mientras que familiares de don José llegaron al sitio al enterarse del percance. La vialidad quedó parcialmente bloqueada por varios minutos, hasta que una grúa retiró la camioneta que había quedado montada sobre el camellón.

Tras las diligencias, ambos conductores fueron trasladados a la Comandancia Municipal para buscar un acuerdo respecto a los daños ocasionados.