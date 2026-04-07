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Agencia de Investigación Criminal organiza convivio por el Día del Niño en Frontera

La colaboración de la farmacia y la AIC busca fortalecer la relación con la comunidad.

Por Brenda Rebolloso - 07 abril, 2026 - 08:58 p.m.
Agencia de Investigación Criminal organiza convivio por el Día del Niño en Frontera

FRONTERA, COAH.— Detectives de la Agencia de Investigación Criminal dejaron por un momento las carpetas de investigación para adoptar un papel más cercano con la comunidad, invitando a todas las familias del municipio a celebrar el Día del Niño con un convivio especial dirigido a los llamados reyes del hogar.

El evento se llevará a cabo el jueves 23 de abril de 2026, a las 5:00 de la tarde, en las instalaciones de Ovamed Farmacia, ubicada en la calle Cobreros número 402 de la colonia Héroe de Nacozari en Frontera, donde se espera una nutrida asistencia de niñas y niños del sector.

Los agentes señalaron que el objetivo es fortalecer la proximidad social y generar un espacio de alegría para los menores, quienes podrán disfrutar de actividades recreativas, dulces, brincolín, además de un show infantil y una presentación especial de K-Pop, atractivos pensados para brindar una tarde memorable.

El personal de la farmacia, bajo la atención del doctor Omar Valdez Arreguín, se sumó al esfuerzo al facilitar el espacio y colaborar en la organización del convivio, destacando que la invitación es abierta para todas las familias que deseen llevar a sus hijos a pasar un rato ameno y seguro.

Las autoridades recalcaron que este tipo de convivencias buscan reforzar el vínculo entre corporaciones investigadoras, instituciones locales y ciudadanía, promoviendo entornos de confianza y participación comunitaria.

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