Joven motociclista resulta lesionado en Frontera

FRONTERA, COAH. — Un joven motociclista resultó lesionado luego de sufrir un accidente vial la noche de ayer frente a las instalaciones del DIF de la colonia Guadalupe Borja, percance que movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades de vialidad.

El reporte ingresó alrededor de las 21:30 horas, lo que provocó la rápida llegada de elementos de Bomberos, quienes encontraron a un muchacho tendido sobre el pavimento junto a la motocicleta. De inmediato le brindaron los primeros auxilios en el lugar.

El lesionado fue identificado como Edgar Tapia, de 18 años de edad, vecino de la colonia Independencia. Tras la valoración inicial, fue trasladado a la Clínica 9 del IMSS debido a diversas lesiones derivadas de la caída.

De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, el accidente ocurrió cuando el conductor perdió el equilibrio de la unidad por causas aún no precisadas, lo que provocó que derrapara y terminara proyectado sobre el asfalto.

Elementos del departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento del percance, asegurar el área y realizar el peritaje correspondiente, a fin de establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Horas después se informó que el estado de salud del joven fue reportado como estable y permanecería bajo observación médica.