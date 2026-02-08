Tres detenidos en Monclova por posesión de marihuana durante patrullaje

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Policía Municipal aseguraron a dos hombres y una mujer al sorprenderlos en posesión de una considerable cantidad de marihuana durante un recorrido de vigilancia realizado la tarde de este sábado en calles de la colonia Azteca. Los implicados fueron turnados ante el Ministerio Público por el delito de posesión simple de narcóticos y lo que resulte.

De acuerdo con el informe preventivo, los uniformados realizaban patrullaje de rutina cuando detectaron a tres personas que adoptaron una actitud evasiva al notar la presencia de la unidad. La conducta levantó sospechas y motivó una inspección preventiva.

Tras la revisión corporal, los agentes localizaron entre sus pertenencias varios envoltorios con hierba seca con características similares a la marihuana, por lo que procedieron al aseguramiento inmediato de la tercia.

Los detenidos se identificaron como David Salas, de 31 años de edad; Eric Chávez, de 43; y Guadalupe ´N´, de 38 años, quienes fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal para su certificación y registro.

Posteriormente quedaron a disposición del juez calificador en turno, quien integró el expediente administrativo y ordenó su consignación ante el Ministerio Público, autoridad que determinará su situación legal conforme al avance de las diligencias. La droga quedó como evidencia del delito.