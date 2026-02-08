Monclova: choque de automóvil deja daños materiales importantes

MONCLOVA, COAH. — Un conductor que presuntamente circulaba a exceso de velocidad estuvo a punto de provocar una tragedia la tarde de ayer en la colonia Tecnológico, luego de perder el control de su automóvil, subir a la banqueta y terminar impactándose contra una camioneta estacionada. El aparatoso percance movilizó a autoridades municipales y dejó daños materiales de consideración.

El accidente se registró alrededor de las 16:00 horas sobre el bulevar Julio Verne, en el sector norte de la ciudad. Kevin Martínez conducía un Chevrolet Aveo color gris y, al tomar una curva prolongada para incorporarse al bulevar Tecnológico, no logró controlar la dirección.

Debido a la velocidad, la unidad se proyectó hacia la banqueta, estructura que frenó la trayectoria y evitó que el vehículo invadiera un área de juegos contigua. En ese sitio se encontraba una familia —un matrimonio con sus dos hijas— que momentos antes permanecía en la zona, lo que elevó el susto entre testigos.

Tras el primer golpe, el automóvil rebotó y se estrelló contra la parte posterior de una camioneta JAC 8 blanca, propiedad de Mario Cabrera, la cual estaba correctamente estacionada.

El afectado señaló que el conductor intentó retirarse en reversa después del choque, pero fue retenido en el lugar por él y su esposa mientras solicitaban apoyo a través del número de emergencias.

Elementos de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento, asegurar el área y realizar el peritaje. De manera preliminar, los daños fueron estimados en más de 50 mil pesos entre infraestructura urbana y vehículos involucrados. No se reportaron personas lesionadas.