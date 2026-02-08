Accidente vial en Monclova: taxi colisiona con camioneta

MONCLOVA, COAH. — No respetar la señal de alto en el cruce del bulevar Francisco I. Madero y la calle Barranquilla provocó un choque contra un taxi la tarde de ayer en la colonia Guadalupe, lo que generó la movilización de autoridades viales y la atención de conductores que circulaban por el sector.

El percance ocurrió cerca de las 14:00 horas, cuando un Nissan Tsuru blanco habilitado como taxi al servicio de la línea Taxímetros de Guadalupe Oriente, número económico 67, avanzaba sobre la calle Barranquilla con dirección al norte, contando —según su conductor— con preferencia de paso.

El operador del vehículo de alquiler, identificado como César Saúl, explicó a las autoridades que al aproximarse al cruce observó una camioneta detenida, aparentemente esperando incorporarse. Sin embargo, de forma repentina la unidad avanzó e intentó girar a la izquierda sin realizar el alto obligatorio.

La camioneta involucrada es una Nissan NP300 color gris, conducida por una mujer identificada como Elizabeth, cuyo movimiento terminó por impactar la parte trasera lateral del taxi, del lado del conductor, dejando daños materiales visibles.

Pese a la magnitud del golpe, no se reportaron personas lesionadas. Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para abanderar la zona, levantar el parte informativo y realizar el peritaje correspondiente.

Tras la evaluación de la escena y las versiones de los involucrados, los oficiales determinaron como presunta responsable a la conductora de la camioneta por no respetar la señal restrictiva.

Finalmente, se informó que la responsable cubrió el pago de los daños, estimados en alrededor de cuatro mil pesos, con lo que se evitó que el caso escalara a instancias mayores.