Accidente vial en Monclova: tráfico lento tras choque

MONCLOVA, COAH. — La falta de precaución de un transportista provocó un choque por alcance en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la calle Ecuador, durante la tarde de ayer, debido a que no alcanzó a frenar a tiempo por el congestionamiento vial que se genera a la altura de la tienda Bodega Aurrera. El percance generó tráfico lento y la movilización de autoridades de Tránsito y Control de Accidentes.

El incidente se registró minutos antes de las 13:00 horas, cuando un camión Dodge RAM blanco, propiedad de una empresa hielera y conducido por un trabajador identificado como Magdaleno, se desplazaba hacia el sur mientras realizaba entregas.

De acuerdo con su versión, varios vehículos frenaron de manera repentina tras pasar el cruce, en dirección al sur, lo que —aseguró— le impidió detener la unidad a tiempo, terminando por impactar a otro vehículo de trabajo que circulaba delante.

La unidad afectada fue también un camión RAM blanco perteneciente a la empresa Interceramic, manejado por un conductor identificado como Ángel, quien resultó con afectaciones materiales en su vehículo.

Debido a los daños, testigos llamaron a las autoridades, acudiendo de inmediato oficiales de Control de Accidentes, quienes ordenaron a los involucrados a orillarse para evitar el caos vial.

Elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje en el sitio para determinar responsabilidades y ordenar el retiro de los vehículos, con el fin de restablecer la circulación en el transitado crucero.

Al final, las partes involucradas buscaron llegar a un acuerdo para la reparación de daños y evitar que el caso fuera turnado a instancias legales.