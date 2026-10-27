Motociclista derrapa y choca contra auto

MONCLOVA, COAH. Un motociclista terminó con diversos golpes y tuvo que ser trasladado a un hospital luego de sufrir un accidente vial en la colonia Ciudad Deportiva, donde presuntamente una conductora le quitó el derecho de paso al no realizar el alto correspondiente.

El percance ocurrió minutos antes de las 16:00 horas, en el cruce de las calles Tezozómoc y Quinta, cuando Víctor Giovanni Vázquez Ávila, de 21 años, circulaba en su motocicleta con dirección al sur, rumbo a su domicilio después de concluir su jornada laboral.

Al llegar a la intersección, el joven se encontró con un Nissan Sentra blanco, conducido por Elizabeth Álvarez, quien presuntamente omitió hacer alto y se atravesó en la trayectoria de la motocicleta.

El joven intentó frenar para evitar el impacto, pero no consiguió detenerse a tiempo. En la maniobra, perdió el control de la unidad, cayó sobre el pavimento y se deslizò varios metros hasta terminar contra la parte frontal del automóvil.

Debido a los golpes que presentó, paramédicos del Grupo de Rescate Universitario Municipal (GRUM) acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde sería sometido a una valoración médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias necesarias para establecer cómo sucedieron los hechos.

De manera preliminar, la responsabilidad podría recaer en la conductora por la presunta omisión del alto; sin embargo, Elizabeth Álvarez manifestó que no vio al motociclista, por lo que las autoridades deberán determinar las circunstancias del accidente mediante el peritaje correspondiente.