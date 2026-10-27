Por unos chicles terminó tras las rejas

MONCLOVA, COAH.- Ni para unos chicles le alcanzó, pero eso sí, terminó con hospedaje temporal en las celdas municipales. Un vecino de la colonia Las Flores fue detenido la mañana de este martes, luego de que presuntamente intentara llevarse mercancía sin pagar de una conocida frutería de la Zona Centro de Monclova.

Se trata de Ricardo Zamarrón, de 54 años, quien alrededor de las 10:45 horas ingresó al establecimiento ubicado sobre la calle Juárez, casi en la esquina con Abasolo, donde supuestamente quiso salir con unos chicles sin pasar por caja.

Intento de robo en frutería

El pequeño detalle es que el personal de vigilancia no estaba distraído y descubrió sus presuntas intenciones. Antes de que pudiera abandonar el negocio, lo interceptaron, recuperaron la mercancía y solicitaron el apoyo de la Policía Municipal.

En cuestión de minutos, los uniformados llegaron al establecimiento y, a petición de los encargados, aseguraron al hombre para trasladarlo a la Comandancia Municipal. Lo que parecía una forma de ahorrarse unas monedas terminó convirtiéndose en un viaje que, seguramente, no tenía contemplado.

Sin embargo, los responsables del negocio informaron que no presentarían una denuncia, por lo que el caso no avanzó como un procedimiento penal por el presunto robo.

Consecuencias legales del incidente

Finalmente, Ricardo Zamarrón quedó a disposición del juez calificador en turno, quien determinaría la sanción correspondiente por la falta administrativa.

Así, por unos cuantos chicles, el hombre terminó cambiando la calle por las celdas municipales. Porque, al parecer, el antojo era pequeño, pero las consecuencias de intentar llevárselos sin pagar resultaron bastante más grandes.