Niño cae de moto al esquivar a un perro

DE LA NOTA:

Un perro que apareció repentinamente en el camino provocó que un motociclista de apenas 11 años perdiera el control de su unidad y terminara sobre el pavimento, en calles de la colonia Eliseo Mendoza Berrueto, en Monclova.

Circunstancias del accidente

El accidente ocurrió cuando Dylan "N" circulaba a bordo de una motocicleta Italika por la calle 11, con dirección al poniente. Al llegar al cruce con la calle 40, un can se atravesó inesperadamente frente al vehículo.

En su intento por evitar arrollar al animal, el menor realizó una maniobra para esquivarlo, pero perdió el control de la motocicleta y cayó sobre la carpeta asfáltica.

El incidente movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron para brindarle los primeros auxilios y revisar su estado de salud.

Atención médica recibida

Aunque la valoración inicial no detectó lesiones de gravedad, Dylan manifestó un fuerte dolor en el hombro izquierdo, por lo que los socorristas determinaron que debía recibir una revisión médica más completa.

El menor fue trasladado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acompañado de sus padres, quienes llegaron al lugar después de ser informados del percance.

Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para documentar lo ocurrido.