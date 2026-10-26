Bomberos rescatan caballo atrapado en excavación de Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un caballo quedó atrapado en el fondo de una excavación la noche de este lunes en la colonia 21 de Marzo, al oriente de Monclova, lo que movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos. Aunque inicialmente se temía que un menor también estuviera en peligro, los rescatistas fueron informados de que el joven había logrado salir.

El incidente se registró en un inmueble ubicado sobre la calle Pausanes, entre Chahuames y Cenizos, donde el animal cayó a una fosa de la que no pudo salir por sus propios medios.

El reporte de emergencia

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911, por lo que los bomberos se trasladaron al lugar para verificar la situación y comenzar las labores de auxilio.

La posibilidad de que hubiera una persona atrapada generó preocupación entre quienes reportaron el incidente. Sin embargo, de acuerdo con la información recabada en el sitio, un menor que presuntamente montaba el caballo consiguió salir de la excavación y se retiró, mientras el equino permaneció atrapado.

Acciones de los bomberos

Una vez descartada la presencia del joven en el fondo de la fosa, los elementos de emergencia concentraron sus esfuerzos en sacar al animal. Las dimensiones del caballo y las condiciones de la excavación dificultaron las maniobras, por lo que el personal de bomberos recurrió al uso de cuerdas para intentar extraerlo de manera segura y evitar que sufriera mayores lesiones.

Los trabajos se desarrollaron en coordinación con los propietarios del inmueble, quienes colaboraron con los rescatistas en la búsqueda de una alternativa que permitiera sacar al equino. La movilización se prolongó durante varios minutos mientras el personal evaluaba las condiciones del lugar y las posibilidades de completar la extracción.

Hasta el cierre de esta información, no se había confirmado oficialmente el resultado del operativo, por lo que se desconocía si los rescatistas habían logrado liberar al caballo de la excavación.