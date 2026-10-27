Se echa de reversa, choca y lesiona a conductora

FRONTERA, COAH.- Una maniobra en reversa terminó en accidente y con una mujer hospitalizada, luego de que el conductor de una camioneta presuntamente saliera de un estacionamiento sin percatarse de que otro automóvil circulaba por la calle, en la colonia Guadalupe Borja, en Frontera.

El percance se registró alrededor de las 14:35 horas de este martes, en el cruce de las calles Libertad y Lázaro Cárdenas, donde Vicente Salazar, de 66 años y vecino de la Zona Centro, intentaba incorporarse a la circulación a bordo de una Mazda CX-5 color guinda.

Detalles del accidente

Al retroceder, el conductor presuntamente no advirtió la presencia de un Honda Civic color arena, manejado por Yosdi Leija, de 39 años, habitante de la colonia Borja, quien transitaba por la calle Lázaro Cárdenas.

La camioneta terminó impactándose contra el costado izquierdo del automóvil, ocasionando daños materiales en ambas unidades y molestias físicas a la conductora debido al golpe.

Tras recibir el reporte, paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Frontera acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios a Yosdi. Después de valorarla, determinaron que requería atención médica hospitalaria, por lo que la trasladaron a un nosocomio.

Responsabilidad del conductor

En tanto, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el peritaje para establecer la mecánica del choque. De acuerdo con la valoración de los agentes, la responsabilidad del percance fue atribuida al conductor de la Mazda.

Finalmente, los involucrados fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños materiales derivados del accidente.