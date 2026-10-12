Se lleva de ´corbata´ a motociclista y huye

MONCLOVA, Coah. – Un joven motociclista terminó hospitalizado luego de ser impactado por un automóvil cuyo conductor presuntamente le quitó el derecho de paso en un crucero de la colonia Del Río Grande y huyó sin detenerse para auxiliarlo.

El accidente ocurrió minutos antes de las 16:00 horas, cuando Jesús Arturo Salas, de 24 años, circulaba en una motocicleta negra por la calle Moras, con dirección al oriente.

Al llegar al cruce con la calle Zarzamoras, el joven continuó su trayecto por la vía preferencial, pero en ese momento se atravesó un automóvil azul que presuntamente omitió la señal de alto mientras avanzaba hacia el norte.

La unidad, que portaba placas de la Unión Campesina Democrática (UCD), terminó impactándose contra la motocicleta. A consecuencia del choque, el conductor del vehículo ligero cayó y sufrió diversas lesiones que le impidieron continuar su camino.

De acuerdo con los primeros datos del percance, el automovilista no permaneció en el sitio para responder por lo ocurrido, sino que se retiró antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, dejando al motociclista lesionado.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención prehospitalaria a Jesús Arturo Salas. Después de estabilizarlo, lo trasladaron a un hospital de la misma institución, donde quedó bajo valoración y cuidado médico.

La identidad del conductor que abandonó el lugar no había sido establecida en la información disponible. El caso quedó marcado por la fuga del automovilista, quien presuntamente provocó el choque al no respetar el alto correspondiente.