Vuelca camioneta en la carretera 57

ESCOBEDO, COAH.- Una camioneta Chevrolet terminó volcada la mañana de ayer en el kilómetro 38 de la carretera federal número 57, luego de que su conductor presuntamente perdiera el control de la unidad, lo que movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos de Escobedo.

El reporte se recibió a las 08:05 horas. Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia localizaron la camioneta destrozada y a dos de sus cuatro ocupantes fuera de la unidad.

Detalles del accidente

Los pasajeros explicaron que los otros dos acompañantes se encontraban con unas personas que les ayudarían a recoger sus pertenencias tras el percance.

Durante la atención, los ocupantes señalaron que perdieron el control de la pickup, lo que provocó que terminara volcada. De acuerdo con el reporte de Protección Civil, todos viajaban con el cinturón de seguridad puesto.

Entre las personas atendidas se encontraban José Jorge Galaviz Aguilar, de 39 años; Félix Lázaro Almanza, de 77; y Abraham Lázaro Solís, de 24 años, quien conducía la camioneta.

Atención a los ocupantes

Tras la valoración de los pacientes, se determinó que ninguno requería traslado a un hospital, por lo que la atención se realizó en el lugar.

Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente, en tanto que las circunstancias de la volcadura quedaron sujetas a las diligencias correspondientes.