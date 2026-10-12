Dan cristalazo a electrónica

MONCLOVA, Coah.– Un intento de robo movilizó a elementos de la Policía Municipal durante la mañana, luego de que un sujeto presuntamente dañara uno de los accesos del negocio Centro Eléctrico Industrial al arrojar un bloque contra el cristal de la puerta principal.

El reporte se generó antes de las 8:00 horas, cuando se activó la alarma del establecimiento, ubicado sobre la calle Venustiano Carranza, a escasa distancia de la calle Teotihuacán. La alerta provocó la movilización de los oficiales, quienes acudieron para verificar lo ocurrido.

Al inspeccionar el inmueble, los policías detectaron que uno de los cristales de la entrada estaba dañado. De acuerdo con las primeras observaciones, el responsable habría utilizado un bloque para quebrar el vidrio e intentar abrirse paso hacia el interior del comercio.

Sin embargo, los fragmentos que quedaron en el acceso aparentemente impidieron que el individuo continuara con su propósito, por lo que habría desistido de ingresar y se retiró del lugar.

Tras revisar la fachada y confirmar los daños, los elementos policiacos comenzaron a comunicarse a los números telefónicos colocados en el exterior del establecimiento, con la intención de localizar al propietario o a algún encargado y notificarle sobre el incidente.

La presencia de los oficiales también buscaba facilitar que el responsable del negocio acudiera a revisar las condiciones del inmueble y realizara un inventario de las herramientas, equipos y mercancía para determinar si hubo alguna sustracción.

Hasta el momento, los daños visibles se concentraban en el cristal de la puerta principal. No obstante, la posible falta de artículos tendría que ser confirmada por el propietario, mientras que la identidad del presunto responsable no había sido establecida.