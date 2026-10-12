Mujer da a luz en baño de su casa en Monclova: Nancy Zúñiga

MONCLOVA, Coah.– Una mujer de 32 años dio a luz a su bebé en el sanitario de su domicilio, ubicado en la colonia Chinameca, durante la madrugada de este lunes. La emergencia movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, luego de que la madre perdiera el conocimiento mientras ocurría el alumbramiento.

Los hechos se registraron alrededor de la 1:15 horas en una vivienda situada sobre la calle 21 de Marzo, cerca del arroyo, marcada con el número 703, donde Nancy Esmeralda Zúñiga comenzó con el trabajo de parto.

De acuerdo con la información proporcionada, la mujer se encontraba en el baño cuando se produjo el nacimiento de la pequeña. Sin embargo, durante la emergencia quedó inconsciente, situación que alarmó a sus familiares, quienes solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911.

El reporte provocó la movilización de los cuerpos de auxilio hasta el domicilio. A su llegada, los socorristas encontraron que la mujer ya había dado a luz, por lo que procedieron a brindar atención tanto a la madre como a la recién nacida.

Los paramédicos realizaron las maniobras correspondientes, cortaron el cordón umbilical y valoraron las condiciones de la bebé, quien fue reportada inicialmente en buen estado de salud. La madre también recibió atención prehospitalaria.

Posteriormente, ambas fueron trasladadas al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedaron bajo la atención de personal médico especializado para continuar con su valoración.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio para tomar conocimiento de lo ocurrido, sin que se reportaran otras situaciones relacionadas con la emergencia.