Mujer de 65 años atropellada por motociclista en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Una mujer de 65 años terminó hospitalizada luego de ser atropellada por un motociclista adolescente cuando intentaba cruzar una calle de la colonia Praderas durante los primeros minutos de la madrugada.

El accidente ocurrió cerca de la medianoche, cuando Ana salió de su domicilio ubicado sobre la calle Napoleón Gómez Sada para dirigirse a una miscelánea cercana.

Al encontrarse en las inmediaciones de la avenida Sidermex, la mujer intentó cruzar la vialidad, pero en ese momento fue embestida por una motocicleta negra que era conducida por Víctor "N", de 17 años, quien presuntamente circulaba sin las debidas precauciones.

Tras el impacto, la mujer cayó sobre el pavimento y quedó con golpes y molestias en distintas partes del cuerpo. Vecinos que presenciaron lo ocurrido acudieron para auxiliarla y solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Cruz Roja llegaron al sitio, valoraron a la adulta mayor y determinaron que requería ser trasladada a un hospital para una revisión médica más completa.

Elementos de Control de Accidentes también se movilizaron para documentar el percance y establecer la responsabilidad correspondiente.

El adolescente quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras la motocicleta fue asegurada como parte de las diligencias relacionadas con el atropellamiento.