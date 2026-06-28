Dos hombres roban pantallas de tren en Frontera: FERROMEX

FRONTERA, COAH.- Dos hombres saquearon un vagón de un tren de carga y escaparon en bicicletas con varias pantallas electrónicas antes de que pudieran ser detenidos por autoridades municipales.

El robo fue reportado por personal de FERROMEX, que detectó movimientos sospechosos sobre las vías del ferrocarril, en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Miguel Blanco, en la colonia Elsa Hernández.

De acuerdo con la denuncia, los presuntos responsables descendían mercancía de uno de los vagones y la cargaban en bicicletas para huir del lugar. Los sospechosos fueron descritos como un hombre con playera blanca y otro con playera roja y pantalón color caqui.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio; sin embargo, al percatarse de la presencia de las patrullas, los individuos emprendieron la huida con dirección a la colonia Cedros, en el municipio de Monclova.

Durante la persecución, los fugitivos abandonaron dos pantallas sobre las vías del tren, las cuales fueron aseguradas por los oficiales como parte de la evidencia. No obstante, lograron llevarse una cantidad aún no determinada de aparatos electrónicos.

Personal de FERROMEX inició el inventario de la carga para establecer el número de pantallas sustraídas y cuantificar el monto de las pérdidas ocasionadas por el robo.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas y las autoridades mantenían las labores de búsqueda para localizar a los presuntos responsables.

Por tratarse de un robo cometido contra un tren de carga, el caso corresponde al ámbito federal y será integrado a las investigaciones correspondientes.